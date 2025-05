Basket locale in lutto, allenatore morto a soli 43 anni. Martino Coda Zabetta era anche insegnante nelle scuole biellesi.

Basket locale in lutto, allenatore morto a soli 43 anni

Il Biellese e il mondo del basket locale piange per la scomparsa di Martino Coda Zabetta, morto a soli 43 anni nel reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano. Martino era allenatore di basket e insegnante nelle scuole biellesi. E da tempo lottava contro un brutto male che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Oggi è il giorno di dolore. Era un insegnante, ma prima di tutto un educatore e una persona in grado di trasmettere passione e valori veri. Era stato ricoverato in ospedale a Ponderano.

Ha lasciato la mamma Paola e il papà Carlo, Anna, Dario, Luca, Paola, Giuseppe, Bepi, Lisetta, Isabella e i tanti amici che gli hanno avuto bene.

L’impegno nello sport

Come allenatore, aveva abbracciato il progetto di Biella Next seguendo le squadre giovanili. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social e tra le società sportive del territorio. In tanti ricordano la sua passione, la dedizione ai ragazzi, la capacità di insegnare prima di tutto a essere persone migliori. Una di quelle figure che non si dimenticano, che diventano esempio, che continuano a far parlare.

Come ricordano i colleghi de La Provincia di Biella, ancora ai giochi studenteschi dello scorso mese Luigi Talamanca, referente dell’ufficio scolastico provinciale di educazione fisica, aveva dedicato un pensiero proprio al Martino Coda Zabetta.

