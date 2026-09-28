Biella, la fortuna passa da via Italia: vinti 50mila euro al 10eLotto

na giocata al 10eLotto effettuata in un esercizio commerciale di via Italia, a Biella, ha fruttato 50mila euro nell’estrazione di venerdì 25 settembre. A riportare la notizia è Agipronews. Il premio è stato ottenuto grazie a un «9 Oro», una delle combinazioni previste dal gioco. Non sono stati diffusi dettagli sulla persona che ha effettuato la giocata.

La vincita porta Biella tra le città premiate nell’ultimo concorso. Il colpo da 50mila euro arriva nel centro cittadino, lungo via Italia, ma al momento non sono note altre informazioni sulla schedina. La notizia riguarda quindi il luogo in cui è stata effettuata la giocata e l’importo riscosso, senza elementi che permettano di identificare il vincitore.

I premi dell’ultimo concorso

Secondo i dati riportati da Agipronews, l’estrazione del 25 settembre ha distribuito 12,5 milioni di euro in premi in tutta Italia. In questo quadro si inserisce anche la vincita registrata a Biella. Il dato nazionale comprende tutte le somme assegnate nel concorso e non soltanto i premi di maggiore importo.

Dall’inizio dell’anno, sempre secondo Agipronews, il totale dei premi del 10eLotto è arrivato a 2,9 miliardi di euro. Per Biella, intanto, resta la notizia della giocata da 50mila euro in via Italia: una cifra che ha attirato l’attenzione sulla città dopo l’estrazione di venerdì.

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