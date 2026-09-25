Uomo cade dal quarto piano dell’ospedale di Vercelli. Drammatica vicenda accaduta oggi, venerdì 25 settembre.

Uomo cade dal quarto piano del nosocomio

Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Vercelli e il personale presidio ospedaliero cittadino. Nella giornata di oggi, un uomo di 35 anni ha perso la vita a causa di una rovinosa caduta dal quarto piano della struttura sanitaria presso la quale si trovava attualmente riricoverato.

L’allarme

L’allarme è scattato immediatamente all’interno del nosocomio. I soccorsi del personale medico sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti nel tentativo disperato di rianimare il trentacinquenne, ma l’impatto con il suolo si è rivelato purtroppo fatale e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso e awiare le prime indagini. Restano ancora del tutto da chiarire la dinamica esatta e le cause dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze del personale di turno e cercando di ricostruire le ultime ore del paziente per fare piena luce su questa drammatica vicenda.

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