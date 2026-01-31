Bimba di dieci anni abusata da un parente diciottenne: a processo. Il fatto sarebbe accaduto in un paese del Biellese orientale.

Avevano iniziato a vedere un film seduti sul divano. A un certo punto lui ha iniziato a palpeggiare lei, obbligandola anche a toccargli le parti intime. Lui all’epoca aveva 18 anni, lei appena 10. Un episodio che si sarebbe consumato in un centro del Biellese orientale, e per il quale il giovane, oggi 22enne, è stato rinviato a giudizio.

Un episodio che risale quindi a circa quattro anni fa: ragazzina e 18enne erano seduti uno a fianco all’altra, e con il favore del buio lui avrebbe approfittato di lei e ne avrebbe abusato. I due hanno legami di parentela.

La bambina racconta l’episodio

Era poi stata la stessa bambina, poco dopo il fatto, a raccontare l’episodio, fuori dalla famiglia, e pur tra comprensibili difficoltà. Sta di fatto che le indagini erano partite, e si sono trovati riscontri e testimonianze tali da indure il giudice per l’udienza premilinare a disporre il rinvio a giudizio.

Il procedimento vero e proprio inizierà tra qualche mese: intanto la difesa deciderà quale strategia mettere in atto. Adesso l’imputato ha 22 anni.

