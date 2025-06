Travolto dall’escavatore del nonno: bimbo di 4 anni rischia di perdere le gambe. Grave incidente nel Novarese: il piccolo era salito sul mezzo col motore acceso e si è ribaltato.

Travolto dall’escavatore del nonno: bimbo di 4 anni rischia di perdere le gambe

Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Maggiore” di Novara, dopo essere stato travolto da un mini escavatore Bobcat in un cantiere edile a Galliate. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 7 giugno. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in zona con il nonno, ed è salito sull’escavatore acceso. Forse toccando qualche leva. Sta di fatto che il Bobcat, per cause ancora in fase di accertamento, si è messo in movimento dirigendosi verso alcuni cumuli di terra e sabbia. Il mezzo si è poi pericolosamente inclinato, ribaltandosi su un fianco e finendo per schiacciare le gambe del bambino.

Intervento immediato dei soccorsi

Per liberare il piccolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Novara. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il bambino in codice rosso all’ospedale di Novara, dove è tuttora sotto costante osservazione.

Il quadro clinico è delicato: i medici stanno facendo il possibile per salvargli l’uso degli arti inferiori, fortemente compromessi dal peso del mezzo da lavoro.

Inchiesta in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Galliate, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La polizia locale ha gestito la viabilità nell’area nord-ovest del paese, interessata dalle operazioni di soccorso.

Nella foto d’archivio, un mini escavatore BobCat simile a quello dell’incidente

