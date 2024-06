Bloccati su un isolotto del Ticino: quattro giovani salvati dai vigili del fuoco. Al momento di tornare indietro non sono riusciti a superare le forti correnti del fiume.

Bloccati su un isolotto del Ticino: quattro giovani salvati dai vigili del fuoco

Quattro giovani sono rimasti bloccati in un isolotto del Ticino nel comune di Cuggiono in via del Fiume. I ventenni, due ragazzi e due ragazze, originari di Vanzago sono stati messi in salvo dal nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano. Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest.

Correnti forti nel fiume

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di ieri, sabato 1 giugno, i quattro avevano deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice la bella giornata di sole. Evidentemente volevano sfuttare al meglio una delle prime giornate belle e calde di questa stagione.

Ma al momento di tornare non sono riusciti a raggiungere la sponda a causa delle forti correnti del fiume. Per non correre rischi, hanno quindi deciso di chiamare i soccorsi per farsi riportare a riva in sicurezza.

Intervenute le squadre del soccorso acquatico

I ragazzi hanno dunque lanciato l’allarme e sul posto in pochi minuti sono giunte le squadre del soccorso acquatico dei vigili del fuoco supportate dal personale del distaccamento volontario di Inveruno.

Grazie a uno specifico gommone rafting, i vigili del fuoco, nonostante le forti correnti, sono riusciti a riportare a riva i quattro ragazzi.

