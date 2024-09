Bloccati su una piattaforma a 45 metri di altezza: interviene l’elicottero. Disavventura per due operartori di una ditta di sgomberi e traslochi.

Bloccati su una piattaforma a 45 metri di altezza: interviene l’elicottero

Disavventura da brividi per due operatori di una ditta che si occupa di traslochi, sgomberi e servizi analoghi. Nella giornata di ieri, venerdì 27 settembre, i due sono rimasti bloccati sulla piattaforma del proprio furgone a una rispettabile alezza di 45 metri dalla strada, a ridosso del palazzo dove stavano lavorando. E’ accaduto in corso Salamano a Vercelli, come riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Evidentemente il meccanismo che fa muovere la piattaforma è rimasto inceppato, impedendo agli operatori di manovrare. Ai due malcapitati non è rimasto altro da fare che attendere sulla piattaforma che arrivasseri i soccorsi.

L’intervento dell’elicottero Drago

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a una autoscala. Ma tale autoscala non arrivava fino a quall’altezza. A risolvere la situazione ci ha pensato l’elicottero Drago 66 proveniente dal reparto volo di Torino.

Grazie all’utilizzo di manovre di emergenza, è stato possibile far scendere la piattaforma a un’altezza tale da poter trarre in salvo e in sicurezza i due malcapitati. Sono intervenuti sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Per fortuna l’operazione si è conclusa senza che nessuno ne uscisse ferito.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook