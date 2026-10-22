Forti boati dalla Baraggia, proteste e preoccupazione in molti paesi

Forti boati sono stati avvertiti oggi, giovedì 22 ottobre, a Roasio, Masserano e Brusnengo, ma le segnalazioni sono arrivate anche da centri più lontani dalla Baraggia. Nel corso della giornata diversi residenti hanno cercato di capire da dove provenissero quei rumori, ricondotti alle esercitazioni militari nell’area. Le esplosioni sono state percepite in numerosi paesi, ben oltre le località più vicine.

Non è stato soltanto il volume dei colpi a colpire chi li ha sentiti, ma anche la loro ripetizione. I rumori hanno attirato l’attenzione di chi si trovava in casa e di chi era impegnato nelle normali attività quotidiane. In molti si sono chiesti che cosa stesse accadendo, cercando conferme e spiegazioni tra conoscenti e attraverso i canali di informazione locali.

Sui social un continuo susseguirsi di domande

Le domande si sono moltiplicate soprattutto sui social. Nei gruppi e sui profili frequentati dai residenti di Roasio, Masserano, Brusnengo e dei dintorni sono comparsi messaggi di persone che chiedevano informazioni sui boati. Il passaparola online si è acceso rapidamente, mettendo in contatto chi aveva udito le esplosioni in punti diversi del territorio.

Alle richieste di chiarimenti si sono aggiunte le prime proteste. «Le cannonate erano veramente esagerate», racconta un lettore, riassumendo il disagio provato durante la giornata. Un altro commento pubblicato sui social si interroga sulla vicinanza delle manovre agli abitati: «Mi chiedo se sia normale sparare con i carri armati a un chilometro del centro abitato». Parole che esprimono il malcontento di alcuni residenti.

Cani spaventati e in fuga, partono gli appelli

Tra le conseguenze segnalate dagli abitanti c’è anche lo spavento degli animali domestici. Secondo alcune testimonianze, i rumori legati alle esercitazioni avrebbero indotto alcuni cani ad allontanarsi dalle abitazioni. Per gli animali fuggiti sono partite richieste di aiuto, con appelli rivolti a chi potrebbe averli avvistati nelle campagne o nelle zone vicine alle case.

Le segnalazioni non consentono, per ora, di stabilire quanti animali siano effettivamente scappati né di ricostruire tutti i singoli episodi. Per i proprietari, però, l’attenzione si concentra soprattutto sulla possibilità di riportarli a casa. La preoccupazione per i cani si aggiunge al disagio di chi ha trascorso parte della giornata ascoltando i forti colpi.

Le esercitazioni militari tornano al centro delle discussioni

La Baraggia ospita da tempo attività di addestramento militare, un utilizzo che continua a suscitare discussioni tra i residenti delle zone circostanti. I boati di oggi hanno riportato il tema al centro dell’attenzione pubblica. Il punto sollevato da molti cittadini riguarda l’intensità dei rumori e la loro percezione anche a notevole distanza dall’area delle esercitazioni.

Restano da chiarire i dettagli delle operazioni svolte oggi, compresi gli orari e i mezzi impiegati: le testimonianze raccolte non sono sufficienti, da sole, a definirli con precisione. Intanto nei paesi proseguono le domande e le segnalazioni. La richiesta più immediata è sapere che cosa stia avvenendo, mentre chi cerca il proprio animale spera nell’aiuto della comunità.

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