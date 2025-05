Brucia i mobili di casa per fare bollire i polli. Il vicino di casa ha chiamato i carabinieri lamentandosi della puzza.

Un episodio singolare ha turbato la tranquillità di Zumaglia, piccolo comune in provincia di Biella. Un residente, allarmato da un denso fumo e da un odore acre e insopportabile proveniente da una casa vicina, ha allertato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Forestale, che hanno effettivamente riscontrato la presenza di un fuoco acceso all’esterno dell’abitazione segnalata. Approfondendo il controllo, gli agenti hanno scoperto che due uomini (un 75enne residente a Zumaglia e un suo amico di 47 anni) stavano bollendo dei polli all’aperto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il problema? Il fuoco era alimentato con pezzi di vecchi mobili, probabilmente trattati o verniciati, il che ha generato un fumo particolarmente denso e tossico, con un odore sgradevole che ha allarmato il vicinato.

Rischi ambientali e legali

La combustione di materiali non idonei – in questo caso, rifiuti legnosi verniciati o trattati – è vietata dalla legge e può avere conseguenze dannose per la salute pubblica e l’ambiente. Secondo la normativa vigente, la combustione illecita di rifiuti è punibile anche penalmente.

I due uomini saranno quindi denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione delle norme ambientali.

