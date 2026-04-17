Brusnengo in lutto per Andrea Trizzino: domani l’addio al camionista. La nipote: grazie a tutti per la vicinanza che ci dimostrate e dimostrate ancora a mio zio. A lui farebbe tanto piacere.

Brusnengo in lutto per Andrea Trizzino: domani l’addio al camionista

Saranno celebrati nel pomeriggio di domani, sabato 18 aprile, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Brusnengo, i funerali di Andrea Trizzino, 63 anni. Si tratta dell’autotrasportatore deceduto lunedì a seguito di un grave incidente stradale avvenuto mentre stava lavorando lungo la provinciale tra Santhià e Carisio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. In queste ore la comunità si stringe attorno ai familiari, condividendo il dolore per una perdita improvvisa. A ricordarlo sono la moglie Antonella, il figlio Gioacchino, i fratelli Antonio e Salvatore con le loro famiglie, le sorelle Giuseppina, Anna e Ninetta, insieme a tutti i parenti.

L’incidente tra due camion

Lunedì mattina l’allarme era scattato intorno alle 9.15. Sul luogo dell’incidente erano intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco, arrivate sia dal distaccamento di Livorno Ferraris sia da quello volontario di Santhià. I due camion hanno impattato violentemente: uno è finito nella risaia, l’altro (quello di Trizzino) è rimasto sulla carreggiata.

L’autotrasportatore di Brusnengo era rimasto incastrato nella cabina del camion. E purtroppo quando era stato estratto, era già privo di vita.

Questa sera la recita del rosario

Nella serata di oggi, venerdì 17 aprile, alle 18.30, nella stessa chiesa parrocchiale sarà recitato il rosario in sua memoria. Domani invece al termine delle esequie, la salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

La morte di Trizzino ha lasciato un segno profondo non solo tra i suoi cari, ma anche nel territorio tra Biellese, Valsessera e Vercellese, dove era conosciuto per la sua attività e per i rapporti costruiti nel corso degli anni.

La nipote: lo zio sarebbe felice di questa vostra vicinanza

«Grazie a tutti per la vicinanza che ci dimostrate e dimostrate ancora a mio zio – scrive la nipote Clarissa sui social -. A lui farebbe tanto piacere».

Numerosi nei giorni scorsi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia oppure postati sui social, assieme a qualche ricordo. «Fai buon viaggio Andrea e proteggi e dai forza a tua moglie e tuo figlio» scrive per esempio un’amica. «Che la terra gli sia lieve… riposi in pace e condoglianze alla famiglia» aggiunge un altro conoscente. «Sentite condoglianze alla famiglia , sono cose che non dovrebbero mai accadere. Un abbraccio da un collega». «Che grande dolore. Solo pochi giorni fa eravamo seduti allo stesso tavolo per festeggiare la Pasqua…»

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