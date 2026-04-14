Scontro tra camion, muore un padre di famiglia: indagini sulla dinamica. Andrea Trizzino viveva a Brusnengo, lascia moglie e figlio. Inutile l’intervento dei soccorritori.

Scontro tra camion, muore un padre di famiglia: indagini sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 13 aprile, lungo la strada provinciale 3 del Vercellese, nel tratto compreso tra Santhià e Carisio. Nel violento impatto tra due mezzi pesanti ha perso la vita un uomo, padre di famiglia. Si tratta di Andrea Trizzino, 63enne residente a Brusnengo.

L’allarme è scattato intorno alle 9.15. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco, arrivate sia dal distaccamento di Livorno Ferraris sia da quello volontario di Santhià. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare Trizzino, che era rimasto incastrato nella cabina del camion, utilizzando attrezzature specifiche. Quando è stato estratto, però, l’uomo era già privo di vita. Il suo camion è finito fuori strada e si è parzialmente rovesciato nella risaia vicina.

Inutili gli sforzi del personale sanitario

Presenti anche i carabinieri della stazione di Santhià, insieme ai sanitari del 118, giunti con ambulanza ed elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto da due équipe mediche, per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, la provinciale è rimasta chiusa per diverse ore, con ripercussioni sulla viabilità. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Andrea Trizzino era un camionista con una lunga esperienza nel settore. In passato aveva vissuto a San Giacomo Vercellese, mentre negli ultimi tempi si era trasferito a Brusnengo. Lascia la moglie e il figlio di 24 anni. Ancora da stabilire la data del funerale, il magistrato potrebbe ordinare l’autopsia nell’ambito delle indagini sulla tragedia.

Foto di copertina da Facebook

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