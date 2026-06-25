Piscina di Gattinara, la guerra rallenta i lavori: riapertura solo a luglio

La piscina comunale di via Castellazzo a Gattinara non aprirà a giugno come inizialmente previsto. L’avvio della stagione estiva è stato infatti posticipato ai primi giorni di luglio a causa di ritardi nella consegna di componenti indispensabili per completare i lavori di ristrutturazione dell’impianto. A spiegare la situazione è il vice sindaco Daniele Baglione.

«Il ritardo è stato totalmente non voluto e non causato dall’amministrazione comunale, né dall’impresa che dall’inizio dell’anno si sta occupando della ristrutturazione» sottolinea Baglione. Una precisazione importante, che punta a chiarire le ragioni dello slittamento e a rassicurare utenti e famiglie che attendono la riapertura del centro sportivo.

Gli effetti della guerra arrivano fino a Gattinara

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, a incidere sui tempi sono state le difficoltà internazionali nelle forniture. «Le conseguenze degli scenari mondiali di guerra hanno purtroppo condizionato anche i lavori alla struttura di via Castellazzo» afferma il vice sindaco, evidenziando come problematiche globali abbiano avuto ripercussioni anche a livello locale.

Il prolungarsi del cantiere è legato in particolare al ritardo nella consegna di elementi necessari per la nuova impiantistica. Si tratta del cuore tecnologico della piscina, completamente rinnovato per garantire sistemi moderni di pompaggio e filtraggio delle acque. L’assenza di parte della componentistica ha impedito agli addetti di completare le opere nei tempi programmati.

Una piscina completamente rinnovata

L’intervento in corso rappresenta uno dei più importanti degli ultimi anni per l’impianto natatorio cittadino. Alla scadenza del precedente appalto, nel 2024 il Comune aveva ripreso la gestione della struttura, affidandone però l’attività operativa alla società Trialom srl per un periodo di tre anni, così da consentire una riqualificazione complessiva.

Tra le principali novità previste figurano:

nuove vasche realizzate secondo le normative vigenti;

bordo a sfioro senza scalini e dislivelli;

area dedicata ai bambini;

nuova spiaggia per relax e attività sportive;

impianti di filtraggio e trattamento acqua completamente rinnovati.

Già durante la scorsa stagione erano stati sistemati il bar e le aree esterne, mentre quest’anno l’attenzione si è concentrata sulle vasche e sulla parte tecnica dell’impianto.

Attesa per l’inaugurazione e per i centri estivi

L’amministrazione guarda ora all’inizio di luglio come periodo più probabile per la riapertura. «Ad oggi possiamo ragionevolmente dire che l’inizio di luglio potrebbe segnare la riapertura della piscina. Non appena avremo un’idea più precisa comunicheremo la data dell’inaugurazione» spiega Baglione.

La riapertura sarà particolarmente importante anche per i ragazzi che frequentano “Gattilandia, isola felice”, il centro estivo partito il 15 giugno proprio negli spazi di via Castellazzo. Per molti giovani la piscina rappresenta infatti uno dei momenti più attesi dell’estate e un punto di riferimento per le attività all’aperto. L’attesa si prolunga ancora di qualche settimana, ma l’obiettivo dichiarato è restituire alla città una struttura moderna, sicura e pronta a servire il territorio per molti anni.

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