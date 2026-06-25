Tragedia sui binari alla stazione: muore una ragazza di 15 anni

E’ una ragazza di appena 15 anni residente a Magenta la persona morta nel pomeriggio di martedì 23 giugno dopo essere stata investita da un treno merci nella stazione di Vanzago Pogliano, lungo la linea Milano-Varese. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 e solo nelle ore successive è emerso che la vittima era una adolescente.

In un primo momento si era pensato che la persona coinvolta fosse un uomo. Poi gli accertamenti hanno permesso di chiarire l’identità della giovane. La notizia ha colpito profondamente il territorio di Magenta e l’area del Rhodense, dove l’episodio ha suscitato dolore e sgomento.

Soccorsi e indagini in stazione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni necessarie dopo l’investimento e la polfer, incaricata degli accertamenti. Le indagini sono coordinate dall’autorità giudiziaria, chiamata a ricostruire con precisione quanto accaduto nella stazione di Vanzago Pogliano.

Secondo le prime informazioni, l’ipotesi presa in considerazione è quella di un gesto volontario. Si tratta però di una vicenda estremamente delicata, sulla quale restano in corso le verifiche degli inquirenti. Ogni elemento sarà valutato con attenzione per definire la dinamica dei fatti.

Ripercussioni sulla linea ferroviaria

La tragedia ha avuto conseguenze anche sulla circolazione dei treni. Dopo l’investimento si sono registrati ritardi e cancellazioni lungo la linea interessata, con disagi in particolare per i passeggeri della tratta S5, una delle direttrici più utilizzate dai pendolari.

Le ripercussioni sul traffico ferroviario sono proseguite per il tempo necessario agli interventi tecnici e agli accertamenti sul posto. La priorità è stata garantire le operazioni in sicurezza e consentire agli operatori di svolgere tutti i rilievi richiesti.

Foto redazione

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