Donna trascinata dal torrente mentre salva il cane: dramma davanti alle figlie

Una donna di 47 anni risulta dispersa dalla mattina di ieri, giovedì 25 giugno, a Cogne, in Valle d’Aosta, dopo essere stata trascinata dalla corrente del torrente Valeille. L’incidente è avvenuto nella frazione di Lillaz intorno alle 10.30, quando la donna, insieme alle due figlie, è entrata in acqua per recuperare il proprio cane finito nel torrente.

La forza dell’acqua ha però trasformato il tentativo di salvataggio in un dramma. Mentre le ragazze sono riuscite a raggiungere un masso in mezzo al corso d’acqua, la madre è stata trascinata a valle insieme all’animale. Da quel momento sono scattate le operazioni di ricerca coordinate dai soccorritori.

Maxi operazione di ricerca lungo il Valeille

L’allarme ha mobilitato rapidamente il sistema di emergenza valdostano. Sul posto sono intervenuti elicotteri, tecnici del Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, personale sanitario e successivamente anche il nucleo sommozzatori proveniente da Torino.

Le ricerche si stanno concentrando lungo il torrente Valeille, uno dei corsi d’acqua più frequentati della zona durante la stagione estiva. Le condizioni del torrente e la forza della corrente stanno rendendo particolarmente complesse le operazioni di individuazione della dispersa.

Figlie salvate ma sotto shock

Le due giovani, una delle quali minorenne, sono state recuperate dai soccorritori dopo essere rimaste bloccate sull’isolotto di pietra raggiunto per sfuggire alla corrente. Entrambe sono state messe in sicurezza e affidate alle cure del personale sanitario.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e i numerosi turisti presenti nella zona. Le ricerche della donna proseguono senza sosta nella speranza di un esito positivo, mentre le autorità invitano alla massima prudenza nei pressi dei torrenti di montagna, soprattutto in giornate caratterizzate da forte afflusso d’acqua e correnti insidiose.

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