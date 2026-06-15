Cade in parete: alpinista grave, salvato con l’elicottero

Un grave incidente alpinistico è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, sulle alture di Valdieri, sul Corno Stella. Intorno alle 15.30, il gestore del rifugio Bozano ha sentito richieste di aiuto provenire dalla zona dello Spigolo Inferiore, sulla parete meridionale della montagna, e ha subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino con l’elisoccorso di Azienda zero Piemonte. L’elicottero del 118 ha raggiunto l’area indicata e ha individuato una cordata composta da tre persone: un alpinista ferito e due compagni rimasti illesi.

Il recupero in parete

L’uomo è precipitato durante una fase di arrampicata. La corda ha trattenuto la caduta, ma l’impatto gli ha provocato un grave politrauma e una forte emorragia, rendendo necessario un intervento sanitario immediato direttamente sulla parete.

L’equipe è stata calata con il verricello e ha stabilizzato il ferito prima del trasporto. L’alpinista è stato poi imbarcato sull’elicottero, sempre con il verricello, e trasferito in ospedale in codice rosso per le cure urgenti.

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I compagni scendono verso il rifugio

Dopo l’evacuazione del ferito, un tecnico del Soccorso alpino è rimasto in parete con gli altri due componenti della cordata, in attesa che l’elicottero potesse tornare per recuperarli in sicurezza. Il peggioramento delle condizioni meteo ha però impedito un nuovo intervento dal cielo. Il gruppo ha quindi iniziato la discesa in corda doppia lungo la parete, fino a raggiungere il rifugio Bozano.

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