Cade scalando una cascata, morto un alpinista di 71 anni

L’amico l’ha visto cadere sotto i suoi occhi. Un volo all’indietro di circa dieci metri che non gli ha lasciato scampo e che è costato la vita a Marc Cordero, alpinista francese di 71 anni, impegnatol’altro giorno nella scalata della cascata di ghiaccio Patrì, in Valnontey a Cogne. Lo riporta Aosta Sera.

L’uomo stava salendo in cordata con un connazionale di 68 anni ed era primo di cordata, impegnato nell’ultimo tiro della cascata. Durante la progressione, per cause ancora in fase di accertamento, il compagno ha visto l’amico cadere all’indietro. La vittima ha compiuto un volo di circa dieci metri, rimanendo appesa alle corde sull’ultimo chiodo.

Le operazioni di soccorso

Alcune cordate presenti sul posto sono immediatamente intervenute, riuscendo a calare l’uomo, rimasto impigliato alle corde, fino alla sosta. Una volta raggiunto, è apparso subito chiaro che Marc Cordero non era cosciente. Sono quindi state avviate le manovre di rianimazione sul posto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il recupero della salma è stato effettuato dai tecnici del Soccorso alpino valdostano. Il compagno della vittima è rimasto illeso ed è stato accompagnato ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente sono state poi affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.

