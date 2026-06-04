Cade dal tetto, pauroso volo di dieci metri per un operaio

Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di ieri, mercoledì 3 giugno, dopo una caduta avvenuta in corso Garibaldi, nel centro di Vercelli. L’uomo, di nazionalità marocchina, è precipitato da circa dieci metri mentre stava lavorando sul tetto di un edificio dove era stato appena installato un impianto fotovoltaico.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 al civico 23. I sanitari del 118 hanno raggiunto rapidamente il cantiere e hanno soccorso il lavoratore, apparso cosciente nonostante il violento impatto al suolo. Dopo le prime cure, l’operaio è stato trasportato in ospedale.

Intervento durante i lavori sul ponteggio

Secondo le prime verifiche effettuate sul posto, il cantiere era nella fase conclusiva dell’intervento. La squadra stava smontando il ponteggio installato per i lavori sulla copertura dell’edificio quando si è verificato l’incidente.

I vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile hanno eseguito gli accertamenti iniziali per ricostruire la dinamica della caduta. L’operaio indossava l’imbracatura prevista dalle norme di sicurezza e avrebbe operato seguendo le procedure richieste.

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Indagini affidate allo Spresal

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal, incaricati di approfondire ogni aspetto legato alla sicurezza nel cantiere e alle condizioni operative presenti al momento dell’incidente.

Le condizioni del lavoratore non risultano critiche. L’episodio ha comunque richiamato l’attenzione di residenti e passanti, in una zona molto frequentata del centro storico cittadino, dove il cantiere era visibile da diversi giorni.

Foto d’archivio

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