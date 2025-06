Calcio locale in lutto: Antonio Cerreto morto a soli 55 anni. Bomber degli anni Novanta che giocò in varie squadre tra Vercellese e Novarese.

Calcio locale in lutto: Antonio Cerreto morto a soli 55 anni

Lutto nel calcio locale: è scomparso a 55 anni Antonio Cerreto, uno dei volti più amati e talentuosi del calcio dilettantistico vercellese degli anni Novanta. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Classe 1969, originario di Napoli, Cerreto era noto non solo per il suo talento cristallino da fantasista, ma anche per quel carattere imprevedibile e passionale che lo ha sempre accompagnato in carriera. Chi lo ha visto giocare lo ricorda come un giocatore fuori categoria, capace di accendere una partita con un lampo di classe, un gol impossibile, una giocata che sembrava arrivare da un’altra dimensione.

La carriera nelle formazioni della zona

Dopo gli anni nelle giovanili del Napoli, allora già fucina di grandi campioni, Cerreto arrivò in Piemonte nella stagione 1993-94, vestendo la maglia del Trino in Eccellenza: 4 gol in 12 presenze e un decimo posto finale in campionato. Ma fu soprattutto nelle stagioni successive, con le maglie di Moranese, Pro Palazzolo, Cilavegna e poi tra gli Amatori del Csi Vercellese con la Tricerrese, che la sua leggenda sportiva prese forma.

Un grande talento

Ovunque andasse, Cerreto lasciava il segno. Non solo per i gol, che arrivavano con disarmante naturalezza, ma per il carisma e lo spirito indomabile che lo rendevano unico. Tra gli amatori, il suo talento sembrava persino fuori scala, una presenza capace di illuminare ogni campo di provincia.

Oggi, il mondo del calcio dilettantistico piange non solo un giocatore formidabile, ma anche un uomo che, con tutte le sue sfumature, ha saputo far innamorare intere generazioni di tifosi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook