Calcio locale in lutto per Gianluca, dirigente morto all’improvviso

Lutto nel Novarese e in particolare nel mondo del calcio dilettantistico del territorio per la scomparsa improvvisa di Gianluca Pajaro, dirigente dell’Arona calcio. Viveva a Oleggio Castello e veva 60 anni – ne avrebbe compiuti 61 proprio oggi – ed è stato stroncato da un infarto fulminante nella mattinata di lunedì 23 febbraio.

Pajaro aveva appena accompagnato i nipotini a scuola quando, rientrato a casa, ha avvertito un formicolio al braccio. Pochi istanti dopo il malore fatale. Inutili i soccorsi: il massaggio cardiaco praticato dal figlio e il tempestivo intervento dell’ambulanza non sono riusciti a salvargli la vita.

Ex carabiniere ed edicolante

Figura molto conosciuta in paese, ex carabiniere, per anni aveva gestito l’edicola di Oleggio Castello – ceduta solo pochi mesi fa – ed era consigliere comunale di minoranza da sette anni. Per due volte si era candidato alla carica di sindaco, senza successo, mantenendo però sempre un forte impegno civico come capogruppo di opposizione.

Cordoglio nel mondo del calcio

Come accennato, profondo lo sgomento nel mondo del calcio locale. Da oltre vent’anni faceva parte del direttivo dell’Arona Calcio, società in cui aveva giocato anche il figlio. Il club lo ha ricordato come «punto di riferimento fondamentale», sottolineando il suo impegno costante e discreto, la competenza e l’umanità con cui si è sempre speso per i colori della squadra e per l’intera comunità sportiva.

«Da oltre vent’anni Gianluca faceva parte del nostro direttivo, ed era un punto di riferimento fondamentale per la società. Servitore dello Stato, uomo delle istituzioni, ha sempre trovato il tempo e l’energia per dedicarsi con passione e senso di responsabilità ai colori della nostra squadra. Con discrezione, competenza e grande umanità, si è impegnato instancabilmente per affrontare e risolvere anche le situazioni più complesse, mettendo sempre al primo posto il bene dell’Arona Calcio e della sua comunità sportiva».

La sua scomparsa lascia un vuoto non solo istituzionale, ma anche umano e sportivo in tutto il territorio. Pajaro lascia la moglie e due figli.

