Da oggi, sabato 1 agosto, il versante svizzero del Cervino sospenderà l’attività sciistica sul ghiacciaio del Plateau Rosà. La decisione è stata comunicata dalla società svizzera che gestisce gli impianti, dopo il rapido deterioramento del manto nevoso causato dalle temperature eccezionalmente elevate degli ultimi giorni. Lo zero termico ha infatti raggiunto quasi i 5.000 metri, rendendo impossibile garantire condizioni di sicurezza agli sciatori.

La chiusura è stata disposta a tempo indeterminato e resterà in vigore fino a quando nuove precipitazioni o un cambiamento del meteo permetteranno di ripristinare un innevamento adeguato. Si tratta di una misura già adottata in passato durante estati particolarmente calde.

Il ghiacciaio soffre le alte temperature

L’assenza di nevicate e il caldo persistente hanno accelerato la fusione del ghiacciaio del Teodulo, lasciando ampie porzioni di ghiaccio e roccia scoperte. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano un paesaggio molto diverso da quello abitualmente associato allo sci estivo, con piste ormai impraticabili.

Federico M., presidente di Cervino Spa, ha spiegato che le condizioni non consentono più di praticare lo sci in sicurezza. Nonostante la sospensione dell’attività turistica sulle piste, resteranno aperti gli spazi destinati agli allenamenti della nazionale svizzera.

Impianti aperti per il turismo

La chiusura riguarda esclusivamente lo sci estivo. Gli impianti di risalita continueranno infatti a funzionare per escursionisti, visitatori diretti al Piccolo Cervino e appassionati di mountain bike, anche in vista degli eventi sportivi programmati nel fine settimana.

L’episodio rappresenta un nuovo segnale delle difficoltà che i comprensori alpini stanno affrontando a causa delle temperature elevate, con effetti sempre più evidenti anche sui ghiacciai tradizionalmente utilizzati per lo sci durante l’estate. Lo riporta Aosta Sera.

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