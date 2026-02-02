Cane da caccia bloccato in un canalone: lo salvano i vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine per Petra, seguigio ariegois.

Cane da caccia bloccato in un canalone: lo salvano i vigili del fuoco

Intervento di soccorso a lieto fine nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio nel territorio comunale di Cannero Riviera. Una cagnolina rimasta intrappolata in una zona impervia è stata recuperata grazie all’azione dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola.

A entrare in azione è stata una squadra speleo alpino fluviale, intervenuta con due mezzi poco dopo mezzogiorno nella zona dell’Alpe Morissolo, nei pressi della cima. La protagonista della disavventura è Petra, un segugio francese ariegeois di taglia media, che durante una battuta di caccia si era allontanata dal gruppo, spingendosi in un’area particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da canaloni molto ripidi.

L’animaletto si è messo nei guai

Secondo quanto ricostruito, anche la presenza di ghiaccio avrebbe contribuito a metterla in difficoltà. La cagnolina si è fermata in uno dei canaloni, in un punto relativamente sicuro, ma non è più riuscita a risalire o a spostarsi. I richiami dei cacciatori non sono bastati a farla muovere, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno accompagnato fuori dalla zona pericolosa, riconsegnandolo infine al proprietario. Petra, apparsa comprensibilmente scossa dall’accaduto, è stata comunque trovata in buone condizioni di salute.

Foto d’archivio

