Cercatore di funghi disperso nei boschi, ricerche nella notte

Sono scattate nel primo pomeriggio di ieri, martedì 8 settembre, le ricerche di un cercatore di funghi disperso in valle Vigezzo. L’uomo, 66 anni e residente a Busto Arsizio, non ha fatto rientro dopo essersi recato nella zona dell’Alpe Campra, nel territorio comunale di Druogno, a circa 1.300 metri di quota.

L’allarme è stato dato dopo che del 66enne si erano perse le tracce durante l’uscita nei boschi. Non avendo più sue notizie, è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’obiettivo di individuare rapidamente l’uomo e verificare le sue condizioni.

Le squadre impegnate nei boschi

Intorno alle 14 sono entrati in azione gli uomini della stazione del Soccorso alpino Valdossola di Vigezzo. Alle operazioni partecipano anche il Sagf, Soccorso alpino della guardia di finanza, e i vigili del fuoco.

Le squadre hanno raggiunto l’area dell’Alpe Campra e avviato le ricerche sul territorio. Si tratta di una zona montana caratterizzata da boschi e sentieri, dove gli operatori stanno cercando qualsiasi elemento utile per ricostruire gli spostamenti compiuti dal cercatore di funghi.

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Ricerche in corso all’Alpe Campra

L’intervento è proseguito fino a notte nella zona indicata come quella dell’ultima uscita del 66enne. I soccorritori stanno tuttora battendo l’area per riuscire a rintracciarlo nel più breve tempo possibile. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno portato al mancato rientro. Le operazioni restano concentrate nei boschi dell’Alpe Campra, mentre si attendono aggiornamenti sull’esito delle ricerche.

Foto d’archivio

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