Gattinara fa il pieno con Luva: oggi il gran finale. FOTO E VIDEO

Luva si prepara oggi, domenica 6 settembre, a vivere a Gattinara l’ultima giornata della 44ma edizione, dopo un sabato che ha portato nel centro cittadino un grande pubblico. Taverne, chioschi, piazze e corsi sono stati attraversati per ore dai visitatori, accompagnati da musica, spettacoli e numerose attrazioni itineranti. E si è andati avanti a far festa fino a tarda sera.

La giornata di ieri era iniziata già al mattino con gonfiabili, Giochi dei Nonni e radio, per aumentare progressivamente di intensità nel pomeriggio. In serata la scena è passata soprattutto alla musica, con LiveItalia, Attak on the Radio, 883nd, Mauro e i Monelli, Kozmic Blues, Bluesphemy e i dj distribuiti nei diversi punti della manifestazione.

Domenica si comincia alle 10.30

Oggi Luva rilancia con 36 appuntamenti, il programma più fitto dei tre giorni. Per tutta la giornata saranno inoltre itineranti Donkey Stuzzica Band, Urban Swingers, Spiderbrass Band, Stomp Groove Band, Tacabanda e Bandalarga, pronte a comparire nei diversi corsi senza una postazione fissa.

La mattinata propone:

10.30: gonfiabili in corso Vercelli, Giochi dei Nonni in corso Garibaldi, Radio Valsesia in corso Valsesia 119 e Trampoliere itinerante;

gonfiabili in corso Vercelli, Giochi dei Nonni in corso Garibaldi, Radio Valsesia in corso Valsesia 119 e Trampoliere itinerante; 11: Lucky Peppers itineranti, ImLand Radio in corso Garibaldi e Vincent sul sagrato della chiesa di San Francesco.

Un avvio pensato soprattutto per chi vuole vivere Luva con i bambini o passeggiare nel centro prima delle ore di maggiore affluenza.

Il pomeriggio moltiplica gli spettacoli

Dalle 15 il programma entrerà nel vivo. In piazza Paolotti ci sarà il truccabimbi, mentre Dj Gray con la sua giocoleria, il Ventriloquo e Marta in Wonderland con le bolle di sapone si sposteranno lungo il circuito incontrando direttamente il pubblico.

A seguire:

15.30: Signora Ruggine in piazza Italia;

Signora Ruggine in piazza Italia; 16: Guitar.R.Us in corso Garibaldi, Spritzomania in corso Valsesia, The Cadillac Swingers in corso Vercelli e Chic&Fit in piazza Cinema Italia;

Guitar.R.Us in corso Garibaldi, Spritzomania in corso Valsesia, The Cadillac Swingers in corso Vercelli e Chic&Fit in piazza Cinema Italia; 16.30: nuova esibizione di Chic&Fit;

nuova esibizione di Chic&Fit; 17: Duo Colorado in piazza Cinema Italia, “Bolle strabelle” in piazza Paolotti e Stand Up in corso Valsesia.

Alle postazioni fisse continueranno ad aggiungersi le sei formazioni itineranti, trasformando ancora una volta il centro in un unico spazio dedicato all’intrattenimento.

Dalle 18 spazio alla musica

Con il tardo pomeriggio inizierà la lunga sequenza di concerti che accompagnerà Gattinara verso l’ultima serata. Alle 18 i Crossroads saranno in piazza Italia, mentre i Transversal suoneranno in corso Valsesia.

Il programma musicale proseguirà:

19: Rusty Ropes in corso Vercelli e Atypical Sound Band in corso Valsesia;

Rusty Ropes in corso Vercelli e Atypical Sound Band in corso Valsesia; 20: Bad Woman Blues in piazza Italia, Illusion in corso Garibaldi e Lune di Cinema in corso Valsesia;

Bad Woman Blues in piazza Italia, Illusion in corso Garibaldi e Lune di Cinema in corso Valsesia; 21.30: Shock Band in corso Vercelli.

Tra un concerto e l’altro resteranno naturalmente protagoniste anche le taverne e i chioschi, cuore enogastronomico della manifestazione e punto di incontro durante gli spostamenti fra i diversi spettacoli.

Gli ultimi appuntamenti della 44ma Luva

Il conto alla rovescia verso la conclusione comincerà alle 22, quando in piazza Italia arriverà Comix Dj. Alle 22.30, sempre nella stessa piazza, toccherà infine a ImLand Radio con la voce di Delax accompagnare il pubblico nell’ultimo appuntamento indicato dal programma.

Non ci sarà dunque un unico evento conclusivo: Luva saluterà Gattinara nello stesso modo in cui ha vissuto questi tre giorni, con persone in movimento tra corsi e piazze, musica, incontri, vino e gastronomia. Un’ultima giornata tutta da attraversare prima che cali il sipario sulla 44ma edizione. Il programma completo si può trovare QUI.

Foto e video Gianluca Colombo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook