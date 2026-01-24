Chiude l’ultima discoteca di Biella: il Road Runner si ferma. «Le luci si spengono, la musica si ferma. Ma certi posti non chiudono davvero: restano dentro». Sabato prossimo ultima serata.

Chiude l’ultima discoteca di Biella: il Road Runner si ferma

C’è stato un tempo, non così lontano, in cui a Biella si poteva scegliere tra tre o quattro discoteche aperte contemporaneamente. Un tempo fatto di notti lunghe, piste affollate e musica fino all’alba. Oggi quella stagione si chiude definitivamente: abbassa la saracinesca anche l’ultima discoteca rimasta in città, il Road Runner.

Il locale di via Tollegno, aperto nel 2009, si prepara a spegnere le luci per l’ultima volta. Il titolare, Matteo Lanza, ha deciso di mettere fine all’avventura iniziata quindici anni fa: quella di oggi e quella di sabato prossimo saranno infatti le ultime due serate in programma. Lo riporta La Provincia di Biella.

L’annuncio sulla pagina Facebook

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso la pagina Facebook del locale, con un post dal tono intimo e carico di emozione, che ha subito raccolto reazioni e messaggi di affetto da parte di chi, in quelle sale, ha trascorso una parte importante della propria giovinezza.

«Ci sono posti che non si dimenticano, perché non li hai solo frequentati: li hai vissuti – si legge nel messaggio . Il Road Runner è stato questo. Notti che iniziavano senza sapere come sarebbero finite. Musica che entrava sotto pelle. Sguardi, risate, abbracci, silenzi all’alba. Una parte di vita, per tanti».

Si chiude un’epoca

Parole che raccontano più di una semplice chiusura commerciale e che fotografano il ruolo che il locale ha avuto per intere generazioni di biellesi. «Oggi dobbiamo salutarlo – prosegue il post –. Il Road Runner chiude. Non è una fine rumorosa, è un addio che fa piano, ma che pesa, perché porta con sé tutto quello che siamo stati insieme».

Un ringraziamento sentito viene rivolto a chi ha attraversato quella porta negli anni, a chi ha ballato fino allo sfinimento, a chi ha lavorato dietro le quinte e a chi ha contribuito a rendere ogni serata diversa e speciale. «Le luci si spengono, la musica si ferma. Ma certi posti non chiudono davvero: restano dentro, dove nessuno potrà mai spegnerli».

Con la chiusura del Road Runner si chiude simbolicamente anche un’epoca per la nightlife cittadina. Un segno dei tempi che cambiano e di un modo di vivere la notte che, almeno a Biella, sembra ormai appartenere al passato.

