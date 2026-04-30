Ruba un camion poi muore buttandosi dalla cabina. Si conclude in tragedia un inseguimento della polizia.

Ruba un camion poi muore buttandosi dalla cabina

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di un uomo morto tragicamente lunedì sera al termine di un inseguimento con la polizia. Una tragedia che ha rappresentato l’epilogo di un fortu e di un successivo inseguimento avvenuto tra Valle d’Aosta e Piemonte. L’incarico per il test autoptico non è ancora stato formalmente assegnato, ma la procura ha già aperto un fascicolo per ricostruire con precisione l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe preso parte al furto di un mezzo da cava sottratto a Verrayes, in Valle d’Aosta, insieme ad altri due soggetti, successivamente arrestati in Piemonte.

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La fuga e la tragedia

Dopo aver forzato un posto di controllo, il mezzo si è diretto verso la zona delle gallerie di Châtillon, dove si sarebbe consumato l’episodio fatale: l’uomo, per cause ancora da chiarire, sarebbe sceso o caduto dal veicolo in movimento.

Resta ora da stabilire cosa abbia provocato il decesso: gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire se sia stato determinato dall’impatto con l’asfalto o dal successivo schiacciamento da parte del camion, finito contro una parete. Intanto, nella mattinata di ieri, mercoledì 29 aprile, a Ivrea si è svolta l’udienza di convalida per i due presunti complici, che dopo la fuga in auto erano stati intercettati e fermati lungo l’autostrada Aosta-Torino, all’altezza di Quincinetto. Le indagini proseguono per delineare responsabilità e sequenza dei fatti.

Foto d’archivio

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