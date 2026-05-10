Ciclista cade in un dirupo e muore durante l’uscita in mtb

Un ciclista cade in un dirupo in una zona boscosa sulla sponda lombarda del Lago Maggiore e perde la vita durante un’uscita in mountain bike. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 9 maggio, poco prima delle 11, in una zona impervia a ridosso della strada provinciale a Maccagno con Pino e Veddasca.

L’incidente si è verificato lungo il sentiero che dalla frazione di Garabiolo conduce al lago Delio, nel tratto compreso tra Garabiolo e Cadero. La vittima è un uomo di 71 anni, residente a Magnago, che si trovava insieme a un gruppo di ciclisti.

La caduta nel burrone

Per cause ancora in fase di accertamento, il 71enne è precipitato in un burrone mentre percorreva il sentiero in sella alla sua mountain bike. La caduta gli ha provocato ferite gravissime, che non gli hanno lasciato scampo nonostante il rapido intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono stati inviati diversi mezzi di emergenza. L’area, particolarmente difficile da raggiungere, ha reso necessario l’intervento di squadre specializzate per operare in sicurezza lungo il pendio e nel dirupo.

LEGGI ANCHE: Cade in un dirupo mentre pedala: ciclista grave a Omegna

Soccorsi inutili, recuperata la salma

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del Soccorso alpino, un’ambulanza, l’elicottero decollato dalla base di Villa Guardia e due squadre dei vigili del fuoco. Tra queste anche una squadra Saf, specializzata negli interventi speleo alpino fluviali in ambienti impervi.

Per il ciclista, però, ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Il medico dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco in collaborazione con il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Luino e la polizia locale.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook