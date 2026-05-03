Cade in un dirupo mentre pedala: ciclista grave a Omegna. Un uomo ha dato l’allarme richiamato dalle urla che provenivano dal burrone.

Cade in un dirupo mentre pedala: ciclista grave a Omegna

Allarme nella tarda mattinata di ieri, sabato 2 maggio, lungo la strada che collega Omegna alla frazione di Brolo, dove un ciclista è precipitato in un dirupo per circa una decina di metri, nei pressi della “zipline” del lago d’Orta.

A dare l’allarme è stato un turista tedesco di passaggio, richiamato dalle grida provenienti dal fondo del burrone. Non avendo con sé il telefono, l’uomo ha raggiunto di corsa la prima abitazione disponibile per chiedere aiuto, consentendo così di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi.

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Operazioni di soccorso molto difficili

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Omegna, i vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118. Il ferito, un uomo originario della provincia di Milano e di circa cinquant’anni, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Novara.

Al momento del recupero era cosciente, ma non riusciva a muovere le gambe, elemento che fa temere conseguenze importanti dovute al violento impatto. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate sia nella gestione della viabilità sia negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto d’archivio

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