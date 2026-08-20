Cinghiale intrappolato nel canale: lo salvano i vigili del fuoco

Un cinghiale caduto in un canale è stato recuperato ieri mattina, mercoledì 19 agosto, dai vigili del fuoco a Moncrivello, nel Vercellese. L’intervento è scattato intorno alle 9.45 all’ingresso del paese, dove l’animale selvatico era rimasto intrappolato nel corso d’acqua senza riuscire a tornare autonomamente sulla terraferma.

Poco dopo la segnalazione partita da alcuni automobilisti, sul posto è arrivata una squadra del Comando di Vercelli che si trovava già in zona dopo aver concluso un precedente intervento. I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto il punto nel quale si trovava il cinghiale e hanno avviato le operazioni necessarie per riportarlo fuori dal canale in sicurezza.

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Il recupero del cinghiale

L’operazione si è conclusa con successo e l’animale è stato riportato sulla sponda. Non appena ha ritrovato un terreno sul quale potersi muovere liberamente, il cinghiale non ha perso tempo: si è allontanato immediatamente dal luogo dell’intervento dirigendosi verso la campagna vicina.

Alle operazioni hanno assistito anche gli agenti della polizia locale, presenti durante l’intervento dei vigili del fuoco. Il recupero si è svolto senza conseguenze e senza particolari problemi per la viabilità nella zona all’ingresso di Moncrivello.

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