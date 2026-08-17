La Protezione civile piange Marco, morto a soli 49 anni

Lutto nel Canavese per la morte improvvisa di Marco Cometto, scomparso a soli 49 anni. La notizia ha profondamente colpito soprattutto la comunità di San Benigno, dove l’uomo era conosciuto per il lungo impegno nel volontariato e per la disponibilità dimostrata ogni volta che c’era bisogno di dare una mano.

Da circa 15 anni Cometto faceva parte del gruppo comunale di Protezione civile, partecipando con continuità ai servizi e alle emergenze. In precedenza aveva svolto attività di volontariato per il Comune e aveva prestato servizio anche all’ecocentro, quando la struttura era ancora gestita a livello comunale.

«Quando serviva, Marco era presente»

Il sindaco Alberto Graffino lo ricorda come una persona di grande bontà e disponibilità, capace di rappresentare con il proprio comportamento un esempio di senso civico. L’amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza alla famiglia per una perdita che coinvolge l’intero paese.

Commosso anche il ricordo di Daniele Di Punzio, coordinatore della Protezione civile di San Benigno. Cometto era tra i volontari sempre pronti a rispondere alle necessità del gruppo, con entusiasmo e generosità. Il coordinamento sta già pensando a iniziative che possano mantenerne viva la memoria.

Oggi l’ultimo saluto

Marco Cometto lascia la mamma Liliana e il papà Pierpaolo. Il rosario è stato recitato ieri sera, domenica 16 agosto, nella chiesa abbaziale di San Benigno, dove nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto, sono stati celebrati anche i funerali, con partenza dall’abitazione.

Dopo le esequie il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Mappano. All’ultimo saluto c’erano il sindaco Alberto Graffino e i volontari del coordinamento comunale della Protezione civile in divisa, per rendere omaggio a un compagno che per anni ha condiviso con loro il servizio alla comunità.

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