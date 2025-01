Cinquantenne travolto da un albero: è a Novara in prognosi riservata. A dare l’allarme dopo il gravissimo incidente sono stati i giovani figli.

Gravissimo incidente oggi pomeriggio a Zubiena: cinquantenne biellese travolto da un albero. Soccorso in codice rosso, ora è ricoverato in prognosi riservata. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio. Un uomo di quasi cinquant’anni stava facendo legna in un terreno boschivo, quando qualcosa è andato storto: la dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni pare che sia stato investito e colpito violentemente dal tronco di una pianta.

A dare l’allarme sono stati i figli

Sono stati i due giovani figli a dare immediatamente l’allarme e a chiedere aiuto, vedendo che il padre non riprendeva conoscenza. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso Alpino. i vigili del fuoco di Biella e i carabinieri di Occhieppo.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto da un medico del 118, coadiuvato da un secondo medico del Soccorso Alpino, e trasferito in ambulanza all’ospedale di Biella in codice rosso.

Portato in elicottero all’ospedale di Novara

In un secondo momento l’uomo è stato trasferito dall’ospedale di Biella a quello di Novara, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata e con fratture multiple.

Foto d’archivio

