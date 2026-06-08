Colpo da un milione nella casa d’aste: 4 minuti per sparire con gioielli e orologi

Furto da circa un milione di euro l’altra notte alla casa d’aste Sant’Agostino di Torino, in corso Tassoni 56. Il colpo è scattato alle 4.20: ad agire è stata una banda a volto coperto, entrata nei locali per puntare direttamente gioielli e orologi di lusso destinati alle aste dei giorni successivi.

L’azione è durata pochissimo. In quattro minuti i ladri hanno colpito le vetrine blindate con mazze pesanti e un flessibile, hanno preso i pezzi più preziosi e sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto alle 4.29. Quando le pattuglie sono entrate, la banda era già sparita.

Nel mirino gioielli e orologi

Il bottino comprende pezzi di grande valore: tra questi un anello con smeraldo colombiano di quasi 4 carati, gioielli firmati Bondanza e Cantamessa, una tabacchiera francese in oro giallo di fine Settecento e diversi orologi vintage da collezione.

Tra le firme sparite figurano anche marchi storici dell’alta orologeria, come Rolex e Vacheron Constantin. Secondo le prime valutazioni, il valore complessivo dei beni rubati si avvicina al milione di euro, calcolato sui prezzi di partenza dei lotti messi in vendita.

La fuga e le indagini

Durante la fuga, però, i ladri hanno perso alcuni oggetti sul pavimento del salone. I carabinieri hanno recuperato un bracciale tennis in oro bianco con diamanti, un orologio Jaeger-LeCoultre e una spilla anni Sessanta a forma di farfalla con pietre preziose.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne ed esterne per ricostruire ogni passaggio dell’assalto. L’ipotesi è quella di una banda organizzata, capace di muoversi con tempi rapidissimi e con un obiettivo già scelto prima del colpo.

Foto redazione

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