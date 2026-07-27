Muore improvvisamente a 60 anni mentre sta preparando la festa con la Pro loco

Un grave lutto ha colpito Carpignano Sesia. Veronica Armani è morta improvvisamente all’età di 60 anni, lasciando nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità. Imprenditrice molto conosciuta e vicepresidente della Pro Loco, era una delle persone più attive nella vita del paese. Fino a poche ore prima della tragedia stava lavorando all’organizzazione della prossima festa dell’associazione, confermando ancora una volta il suo instancabile impegno a favore della collettività.

Un punto di riferimento per il paese

Da quattro anni ricopriva il ruolo di vicepresidente della Pro loco, ma il suo contributo andava ben oltre l’incarico ufficiale. Veronica Armani era considerata l’anima dell’associazione, sempre pronta a trasformare idee e progetti in iniziative concrete, coinvolgendo volontari e cittadini con il suo entusiasmo contagioso.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna dinamica, generosa e capace di creare relazioni autentiche. Il suo sorriso e la sua disponibilità erano diventati un tratto distintivo della vita associativa di Carpignano Sesia.

L’impegno nel sociale e nella cultura

Accanto all’attività imprenditoriale, Veronica Armani dedicava tempo ed energie al sociale e alle pari opportunità, temi che sentiva profondamente. Credeva nel valore della partecipazione e metteva le proprie competenze al servizio della comunità.

Grande appassionata d’arte, seguiva con entusiasmo l’organizzazione di mostre ed esposizioni, offrendo spazio e visibilità ai giovani artisti. Per lei la cultura rappresentava uno strumento di crescita e condivisione, capace di unire le persone.

Il cordoglio della comunità

Veronica Armani lascia i figli Tommaso, Daniele e Camilla, ai quali in queste ore si stringe l’abbraccio dell’intero paese. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia e alla Pro Loco, segno dell’affetto che aveva saputo conquistare negli anni.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo non solo all’interno dell’associazione, ma in tutta Carpignano Sesia. Se ne va una donna che ha dedicato una parte importante della propria vita agli altri, contribuendo con passione, competenza e umanità alla crescita della comunità.

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