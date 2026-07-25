Autogru si ribalta durante un sollevamento: operaio muore schiacciato

Un operaio di 54 anni, padre di famiglia, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, a San Pietro Mosezzo in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Unidro, nell’area industriale Torre San Pietrina di strada Biandrate. L’uomo è rimasto schiacciato dopo il ribaltamento di un’autogru impegnata nella movimentazione di un container.

I colleghi hanno tentato di subito soccorrerlo, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spresal dell’Asl Novara, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le verifiche sulla dinamica

L’incidente si è verificato durante un’operazione ordinaria di sollevamento di un container contenente componenti metallici destinati a un impianto in fase di montaggio. Il mezzo di sollevamento si è improvvisamente rovesciato, travolgendo il dipendente che stava partecipando alle operazioni di movimentazione del carico.

Le verifiche tecniche sono ora concentrate sulle cause del cedimento. Tra gli elementi al vaglio c’è anche la tenuta della pavimentazione del piazzale, che potrebbe non aver sostenuto il peso combinato dell’autogru e del container, provocando il ribaltamento del mezzo.

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Un padre di famiglia

Per recuperare la salma è stato necessario utilizzare l’autogru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Novara. L’intervento si è protratto per consentire di operare in sicurezza all’interno dell’area industriale.

La vittima abitava a Novara e lascia la moglie e un figlio. L’intera comunità e i colleghi sono rimasti profondamente colpiti da una tragedia che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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