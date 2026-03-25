Una comunità in lutto per una donna morta a soli 31 anni. Da tempo lottava contro una malattia, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

Una comunità in lutto per una donna morta a soli 31 anni

Un’intera comunità nell’Ossola si è stretta nel dolore nei giorni scorsi per la scomparsa di Nicoletta Barone, venuta a mancare a soli 31 anni dopo aver affrontato a lungo la malattia. I funerali si sono svolti la scorsa settimana nella chiesa parrocchiale di Premosello Chiovenda, in un clima di profonda commozione.

La notizia della sua morte si era diffusa rapidamente in paese attraverso i necrologi, lasciando sgomenti molti cittadini. A interpretare il sentimento collettivo era stato anche il sindaco Elio Fovanna, che aveva espresso vicinanza alla famiglia sottolineando quanto sia difficile accettare una perdita così prematura.

Una famiglia molto conosciuta

Nicoletta apparteneva a una famiglia molto conosciuta in paese, da sempre discreta e riservata. In tanti, nei giorni scorsi, hanno scelto i social per condividere ricordi e messaggi di affetto, restituendo il ritratto di una giovane donna piena di energia, con una grande passione per gli animali e per lo sport, in particolare il calcio.

Aveva frequentato l’istituto tecnico Einaudi di Domodossola e nel corso della sua vita aveva mantenuto forti legami con il territorio e le persone che la conoscevano.

Offerte all’Istituto tumori

A darne il triste annuncio sono stati i genitori Eliana e Livio, insieme al fratello Stefano. Durante le esequie, la famiglia ha voluto ringraziare il personale sanitario che l’ha assistita con dedizione e quanti hanno manifestato vicinanza in questo momento di grande dolore. È stato inoltre espresso il desiderio di ricordare Nicoletta attraverso offerte a favore dell’Istituto nazionale dei tumori.

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