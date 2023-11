Coniugi fuori strada con l’auto: muore donna di 63 anni. La vettura si è ribaltata e la vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Grave incidente stradale l’altra sera in provincia di Alessandria: ha perso la vita una donna di 63 anni residente nel Pavese. Ferito in modo grave il marito. Intorno alle 20, la coppia di coniugi è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla strada provinciale 112 nella frazione Selvapiana del Ccomune di Fabbrica Curone. La loro auto è uscita di strada, ribaltandosi.

Ad avere la peggio è stata la donna, Maria Luisa Gandolfo, 63 anni residente a Salice Terme, in provincia di Pavia, che in seguito all’impatto è stata sbalzata fuori dal veicolo. A nulla sono valsi i soccorsi, per lei non c’è stato niente da fare.

Mentre il marito di 71 anni, Dino Benaglia, che si trovava alla guida della vettura, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato all’ospedale di Tortona.

Stavano rientrando dopo una visita ai parenti

La coppia stava tornando a casa dopo aver trascorso del tempo con la famiglia dell’uomo. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite: da primi riscontri sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo affrontando una curva particolarmente stretta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tortona e i vigili del fuoco.

