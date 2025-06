Corpo senza vita di un uomo ritrovato in un torrente. Dramma nelle acque del Cervo: i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Aperta un’indagine.

Corpo senza vita di un uomo ritrovato in un torrente

Tragedia nelle acque del torrente Cervo nel territorio di Vigliano Biellese. Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 giugno, i stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

Nelle ore precedenti era stato lanciato l’allarme per una persona scomparsa, e si erano attivate squadre dei vigili del fuoco in supporto ai carabinieri di zona. Le ricerche si sono poi comcentrate nella zona del torrente.

Il ritrovamento del corpo

I soccorritori sono giunti sul posto via terra, ma è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago, arrivato da Malpensa con a bordo personale Sfa (soccorritori fluviali acquatici) e sommozzatori. Alla fine sono stati proprio i sommozzatori a trovare l’uomo e a riportarlo a terra.

Subito è stato effettuato il massaggio cardiaco dai vigili del fuoco e successivamente dal personale del 118 arrivato nel frattempo. Purtroppo non si è potuto fare nulla per rianimare il malcapitato, e alla fine il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Aperta un’indagine per ricostruire i movimenti dell’uomo e capire che cosa sia accaduto.

Foto d’archivio

