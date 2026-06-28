Corsa folle a 213 all’ora in città: il video finisce su TikTok

Una corsa clandestina ad altissima velocità è stata ripresa nella notte del 21 giugno 2026 lungo corso Casale, a Torino, dove due automobilisti si sono sfidati in un tratto urbano a bordo di auto sportive. Il video, poi pubblicato su TikTok, ha scatenato indignazione e preoccupazione per i rischi corsi da chi si trovava sulla strada.

Secondo quanto emerge dalle immagini, una delle vetture coinvolte è un’Audi S3. Il cruscotto digitale dell’auto mostra la velocità salire rapidamente fino a toccare i 213 chilometri orari, un’andatura da pista in una zona cittadina dove la sicurezza di automobilisti, pedoni e residenti è stata messa gravemente in pericolo.

Il passaggio contromano

Il momento più rischioso si è verificato all’altezza della chiesa della Madonna del Pilone. Le due auto, durante la folle corsa, hanno invaso la corsia opposta di marcia. In quel momento, fortunatamente, non stavano arrivando altri veicoli in senso contrario, evitando così un possibile impatto frontale.

Nel filmato si sente anche una frase pronunciata dal conducente con tono di sfida: «Scusate mi fate passare che se no si addormentano i cavalli?» Parole che, unite alla velocità registrata dal display, hanno reso ancora più forte la reazione di condanna da parte degli utenti dopo la pubblicazione sui social.

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Il video diventa virale

La diffusione del filmato su TikTok ha trasformato l’episodio in un caso. Le immagini, condivise online, hanno raccolto visualizzazioni e commenti, ma soprattutto hanno riacceso il tema della sicurezza stradale nelle aree urbane e dell’uso dei social come vetrina per comportamenti estremamente pericolosi.

La data dell’episodio risulta impressa sul display dell’auto: la notte del 21 giugno 2026. Un dettaglio che potrebbe essere utile per ricostruire con precisione quanto accaduto e per collegare il video alla condotta dei conducenti coinvolti nella gara lungo corso Casale.

Accertamenti in corso

Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine e della polizia locale di Torino, che stanno analizzando fotogrammi, targhe e profili social utilizzati per la pubblicazione del video. L’obiettivo è identificare i responsabili della corsa e ricostruire ogni passaggio dell’episodio.

Per i conducenti coinvolti si profilano conseguenze pesanti, dalla denuncia al sequestro del veicolo, fino alla possibile revoca della patente. Una bravata trasformata in contenuto social che, solo per caso, non si è conclusa con una tragedia. Lo riporta Prima Torino.

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