CronacaSessera, Trivero, Mosso
Droga nascosta in bocca durante il controllo: giovane arrestato in Valsessera
Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava in auto con un’altra persona. Per lui è scattato l’obbligo di firma una volta alla settimana.
Un giovane è stato arrestato in Valsessera l’altra sera dai carabinieri di Crevacuore, intervenuti durante un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo viaggiava in auto insieme a un’altra persona quando i militari hanno deciso di fermare il veicolo per un accertamento.
Durante le verifiche, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sul comportamento del giovane. Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di sostanza stupefacente che il ragazzo teneva nascosta in bocca. Per lui è quindi scattata l’accusa di detenzione di droga di lieve entità.
Gli accertamenti e l’udienza
Dopo il controllo su strada, le verifiche sono proseguite anche nell’abitazione del giovane. Qui i militari hanno trovato un ulteriore quantitativo, definito modico, di sostanza stupefacente di diverso tipo. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il ragazzo è comparso davanti al giudice al tribunale di Biella per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di firma.
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Obbligo di firma a Coggiola
Il provvedimento stabilisce che il giovane dovrà presentarsi una volta alla settimana alla stazione dei carabinieri di Coggiola. La misura è stata decisa al termine dell’udienza, dopo la valutazione degli elementi raccolti nel corso dell’intervento.
Foto d’archivio
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