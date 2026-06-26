Droga nascosta in bocca durante il controllo: giovane arrestato in Valsessera

Un giovane è stato arrestato in Valsessera l’altra sera dai carabinieri di Crevacuore, intervenuti durante un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo viaggiava in auto insieme a un’altra persona quando i militari hanno deciso di fermare il veicolo per un accertamento.

Durante le verifiche, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sul comportamento del giovane. Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di sostanza stupefacente che il ragazzo teneva nascosta in bocca. Per lui è quindi scattata l’accusa di detenzione di droga di lieve entità.

Gli accertamenti e l’udienza

Dopo il controllo su strada, le verifiche sono proseguite anche nell’abitazione del giovane. Qui i militari hanno trovato un ulteriore quantitativo, definito modico, di sostanza stupefacente di diverso tipo. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ragazzo è comparso davanti al giudice al tribunale di Biella per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di firma.

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Obbligo di firma a Coggiola

Il provvedimento stabilisce che il giovane dovrà presentarsi una volta alla settimana alla stazione dei carabinieri di Coggiola. La misura è stata decisa al termine dell’udienza, dopo la valutazione degli elementi raccolti nel corso dell’intervento.

Foto d’archivio

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