Cosmetici per 7mila euro scoperti nel baule dell’auto

L’altro pomeriggio, nei pressi del supermercato “Famila” di Cameri, i carabinieri hanno arrestato una coppia di ventenni per furto aggravato. I due, residenti in Romania e domiciliati a Milano, stavano lasciando il centro commerciale con prodotti cosmetici per diverse centinaia di euro quando una pattuglia ha notato movimenti sospetti.

I militari passavano vicino al punto vendita poco prima della chiusura. Hanno visto la giovane raggiungere in fretta una Bmw station wagon: sembrava nascondere qualcosa sotto i vestiti. La pattuglia ha deciso di fermare l’auto e controllare i due occupanti. Nel frattempo, il personale del supermercato è uscito per segnalare il furto.

La merce trovata nell’auto

Il controllo ha confermato che i cosmetici erano stati sottratti poco prima dagli scaffali del Famila. La perquisizione della vettura ha portato a un’altra scoperta: il baule era pieno di prodotti di diversa provenienza, per un valore complessivo stimato intorno ai 7mila euro.

Gli investigatori stanno ricostruendo da dove arrivi quella merce. L’ipotesi è che sia stata rubata in altri esercizi commerciali delle zone vicine, ma la provenienza dei prodotti è ancora oggetto di indagine. Per quanto trovato nella station wagon, i due giovani sono stati denunciati anche per ricettazione.

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Le decisioni del giudice

Il giudice ha convalidato l’arresto della coppia e disposto l’obbligo di dimora a Milano, insieme all’obbligo di firma, in attesa della direttissima. Le indagini proseguono sugli oggetti recuperati nell’auto per individuare gli eventuali negozi in cui sono stati sottratti.

Resta da chiarire se tutta la merce trovata nel baule provenga da furti commessi nella stessa giornata o in momenti diversi. Gli accertamenti dovranno stabilire quali prodotti possano essere restituiti ai commercianti e precisare l’origine della refurtiva.

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