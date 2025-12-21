Crisi cardiaca mentre è al lavoro: morto a soli 34 anni. Una comunità in lutto per un giovane riservato e appassionato di bowling.

Crisi cardiaca mentre è al lavoro: morto a soli 34 anni

Un’intera comunità in lutto: l’altro giorno a Volpiano è stato il funerale di Simone Rolle, 34 anni, morto improvvisamente. Simone è stato stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava sul posto di lavoro. Nonostante l’immediato allarme lanciato dai colleghi e il rapido intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. Lo riporta Prima Chivasso.

Classe 1991, Simone viveva a Volpiano con i genitori e da circa un anno e mezzo lavorava in un’azienda del territorio specializzata in impianti di verniciatura su misura. In poco tempo aveva saputo farsi apprezzare per la sua professionalità, precisione e attenzione, lasciando un ricordo profondo all’interno dell’ambiente di lavoro.

Un appassionato di bowling, rock e giochi di ruolo

Simone conduceva una vita sana e attiva ed era uno sportivo appassionato. Aveva praticato calcio, pallacanestro e pallavolo, per poi avvicinarsi con entusiasmo al bowling, disciplina nella quale aveva ottenuto anche diversi riconoscimenti.

Amava la musica rock, i videogiochi e i giochi di ruolo, interessi che coltivava con la stessa discrezione che lo contraddistingueva nella vita quotidiana. Per lungo tempo aveva frequentato ClubHouse, centro di aggregazione giovanile di Volpiano, diventando un punto di riferimento per molti coetanei.

Tanti messaggi sui social

In queste ore di lutto sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, con ricordi, foto e parole cariche di affetto: dagli amici di sempre ai compagni di sport, fino ai colleghi di lavoro, tutti uniti nel ricordare un ragazzo capace di lasciare il segno con la sua semplicità. «Era un ragazzo speciale», scrivono in molti, «sempre gentile e rispettoso».

Simone Rolle lascia la mamma Ivana, il papà Michelangelo, la nonna Marisa, le zie Daniela, Mariarosa e Stefania, oltre ai cugini Alessia, Gabriele, Lorenzo e Tiziana. Attorno alla famiglia si è stretta un’intera comunità, accomunata dal dolore per una perdita così improvvisa.

