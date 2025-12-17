Scivola sull’erba gelata, volo mortale per Monica. Un’escursionista precipita per un centinaio di metri sotto gli occhi del compagno.

Scivola sull’erba gelata, volo mortale per Monica

Potrebbe essere stata una tragica scivolata, favorita dall’erba resa insidiosa dal ghiaccio e dall’umidità, la causa della disgrazia avvenuta l’altro pomeriggio in Val Chiusella. Una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, ha perso la vita dopo essere precipitata per circa cento metri nei pressi della cima del Monte Vailet, al confine tra Canavese e Valle d’Aosta.

La vittima stava effettuando un’escursione insieme al compagno, lungo i sentieri che partono dalla borgata di Fondo, frazione di Traversella, quando è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso l’equilibrio su un tratto particolarmente scivoloso, finendo nel vuoto sotto la vetta.

Le operazioni di soccorso

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 14 proprio dal compagno di escursione, che ha assistito alla caduta e ha tentato di prestare i primi soccorsi. La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato l’elicottero del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero. Una volta sul posto, l’equipe sanitaria e i tecnici del Soccorso alpino, sbarcati con il verricello, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, risultate però inutili: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Dopo l’autorizzazione della procura di Ivrea, competente per territorio, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri di Valchiusa, ai quali spetterà il compito di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il compagno della donna, rimasto illeso ma sotto choc, è stato accompagnato a valle in elicottero.

