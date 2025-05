Morta a soli 44 anni con un sogno nel cassetto: appello della famiglia. Una comunità nel dolore per la giovane donna. «Il suo sorriso resta nei nostri cuori».

Morta a soli 44 anni con un sogno nel cassetto

La comunità di Gassino Torinese è stata colpita da un dolore profondo per la prematura scomparsa di Valentina Ratto, venuta a mancare all’età di 44 anni. Una notizia che ha commosso non solo i cittadini del paese, ma anche tante persone che l’avevano conosciuta e stimata.

Valentina era una donna speciale, conosciuta per il suo sorriso luminoso, la sua allegria contagiosa e la forza con cui ha affrontato ogni momento difficile. Come recita il manifesto funebre: “Ci hai lasciato troppo presto e ti ricorderemo ogni giorno, in ogni gesto, in ogni respiro. Sarai sempre con noi”.

L’omaggio della comunità e dell’Fc Gassino

Numerosi i messaggi di affetto giunti alla famiglia, tra cui quello dell’FC Gassino, società sportiva dove la sorella Serena è dirigente e i figli Elia e Samuele sono giovani calciatori. La società ha voluto ricordare Valentina con parole piene di emozione. “Il suo sorriso, la sua allegria e la sua forza resteranno per sempre nei nostri cuori. A Serena, Elia, Samuele e a tutta la famiglia va il nostro pensiero più sincero e affettuoso.”

Oltre alla sorella Serena con i figli, piangono Valentina la mamma, il papà, il fratello e la cognata, il cognato, il fidanzato e il nonno.

Il sogno di un cimitero naturale

Il funerale è stato celebrato l’altro giorno nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Gassino Torinese. Dopo la cerimonia, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio di Mappano.

La famiglia ha espresso un desiderio particolare: non portare fiori, ma sostenere con una donazione il progetto del Parco Memoriale per sepolture naturali, un’iniziativa che stava molto a cuore a Valentina. Un gesto di amore e di rispetto verso la natura, per realizzare il sogno di una donna che ha vissuto e salutato il mondo con grazia e coraggio.

