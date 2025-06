Donna 45enne lancia tegole da tetto, soccorsa dal 118. Ricoverata al pronto soccorso per accertamenti.

Attimi di tensione l’altra mattina in via Verdi a Novi Ligure, dove una donna di 45 anni è salita sul tetto di un edificio e ha iniziato a lanciare tegole in strada. Un’azione che ovviamente ha creato un notevole scompiglio tra i passanti, tanto da rendere necessaria la temporanea chiusura di un sottopasso.

Subito è scattato l’allrma con la chiamata al 112, il numero unico di emergenza.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di soccorso. La donna, di origini marocchine e con precedenti problemi psichici noti, è stata raggiunta e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure per accertamenti.

L’episodio, ancora al vaglio delle autorità, non ha fortunatamente causato feriti, ma ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti al momento dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica e valutando eventuali provvedimenti. L’area è tornata alla normalità nel corso della mattinata, dopo la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità.

