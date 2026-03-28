Donna si accascia sul banco durante la messa: portata via in ambulanza. Momenti di apprensione tra i fedeli, è accaduto nel Vercellese.

Donna si accascia sul banco durante la messa: portata via in ambulanza

Una mattinata di preghiera si è trasformata in momenti di forte preoccupazione per i fedeli della parrocchia di Saluggia, nel Vercellese. Durante la messa domenicale officiata da don Francesco, una donna è stata colpita da un improvviso malore e si è accasciata sul banco.

L’episodio è avvenuto nel cuore della celebrazione. La donna, che sedeva tra i banchi della chiesa parrocchiale di San Grato, ha perso improvvisamente i sensi.

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L’intervento dell’ambulanza

Immediata è stata la reazione della comunità: alcuni fedeli, accortisi della gravità della situazione, si sono subito portati al fianco della donna per prestarle i primi soccorsi e monitorare i parametri vitali in attesa dei professionisti. Don Francesco ha sospeso la liturgia.

Allertata dai presenti, l’ambulanza del 118 è giunta davanti alla chiesa in pochi minuti. Il personale sanitario ha stabilizzato la donna sul posto prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Una volta che l’ambulanza ha lasciato l’area parrocchiale e la situazione è tornata sotto controllo, Don Francesco ha ripreso la celebrazione della Messa.

Foto d’archivio

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