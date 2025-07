Donna di appena 43 anni cade dalla bicicletta e muore. Tragedia ad Aosta: il 118 è intervenuto ed ha tentato di rianimare la vittima, ma non c’è stato nulla da fare.

Donna di appena 43 anni cade dalla bicicletta e muore

Una tragica fatalità ha colpito nei giorni scorsi la comunità di Aosta. Una donna di 43 anni, residente nel capoluogo e nota per il suo passato da educatrice, ha perso la vita in seguito a una caduta dalla bicicletta. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

L’incidente è avvenuto in via delle Betulle, in una zona residenziale della città. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto. La donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico che si è rivelato purtroppo fatale.

L’intervento dei soccorritori

I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul posto e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

La notizia ha suscitato profonda commozione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aosta, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime verifiche è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Un dramma che ha scosso il quartiere e che getta nello sconforto amici, conoscenti e chi ha condiviso con la donna percorsi professionali e personali.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook