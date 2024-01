Donna di 44 anni trovata senza vita nel proprio alloggio. L’allarme dall’ex compagno che non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

Dramma l’altra sera a Biella. Una donna di 44 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Si tratta di Alessia Di Giovanni, persona molto nel campo del cinema: era infatti regista e sceneggiatrice, oltre che scrittrice.

A dare l’allarme è stato l’ex compagno, che da almeno una settimana non riusciva più a mettersi in contatto con lei. E dopo innumervoli chiamate al cellulare, ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

La triste scoperta

Con una volante della polizia sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’appartamento. E’ poi toccato al medico del 118 constatare il decesso. Nell’alloggio c’era ancora la musica accesa, ma purtroppo la donna aveva ormai cessato di vivere da parecchio tempo.

In corso le indagini per capire a che cosa sia dovuto il decesso: si ipotizza un malore, ma al momento non è nemmeno escluso che possa essere stato un gesto volontario. Escluso invece l’omicidio, anche perché sul corpo non è stata trovata traccia di violenza.

