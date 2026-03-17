Donna entra in un asilo armata di un grosso coltello da cucina. I carabinieri hanno dovuto ricorrere al taser per bloccarla.

Donna entra in un asilo armata di un grosso coltello da cucina

omenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 marzo, in un asilo di N ovara. Qui, una donna di origini straniere, armata di un grosso coltello da cucina e in evidente stato di agitazione, è riuscita a introdursi all’interno della struttura scolastica. Una volta entrata nell’edificio, la donna si è chiusa in una stanza, barricandosi all’interno e facendo scattare l’allarme tra il personale presente.

Le collaboratrici scolastiche, accortesi della situazione e temendo per la sicurezza dei bambini e degli operatori, hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del Comando provinciale di Novara.

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La donna stordita con il taser

I militari hanno gestito la situazione con cautela, cercando prima di riportare la calma e poi intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Alla fine, per bloccare la donna senza che nessuno rimanesse ferito, è stato necessario ricorrere all’utilizzo del taser. L’intervento si è rivelato decisivo e ha consentito ai carabinieri di immobilizzarla rapidamente.

Una volta fermata, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore della Carità” per gli accertamenti del caso.

Scattano le denunce

Il coltello utilizzato è stato posto sotto sequestro, mentre la donna è stata segnalata all’autorità giudiziaria con le accuse di violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio. Grazie alla prontezza del personale scolastico e al rapido intervento dei carabinieri, la vicenda si è conclusa senza conseguenze per i bambini e per gli operatori dell’asilo.

Foto d’archivio

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