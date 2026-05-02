Rimane senza elettricità e si fa giustizia da sé: tutto il paese al buio. Una vicenda surreale culminata con insulti ai tecnici di E-Distribuzione.

Rimane senza elettricità e si fa giustizia da sé: tutto il paese al buio

Una vicenda surreale a Monteu da Po, piccolo centro sotto Crescentino, dove nel pomeriggio di giovedì 30 aprile un episodio partito da un disservizio domestico ha finito per coinvolgere l’intero paese. Un blackout generalizzato ha infatti lasciato senza elettricità abitazioni, uffici e servizi pubblici, paralizzando di fatto la normale attività quotidiana. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Secondo le ricostruzioni, all’origine di tutto c’è la protesta di un residente rimasto senza corrente fin dalle prime ore del giorno. Convinto che l’intervento dei tecnici non fosse arrivato nei tempi dovuti, l’uomo avrebbe deciso di agire autonomamente sulla rete, anche fuori dalla sua proprietà. Provocando alla fine il distacco della fornitura elettrica su scala più ampia.

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Tutto il paese resta senza corrente

Le conseguenze sono state immediate: lo stesso municipio si è trovato impossibilitato a lavorare, mentre numerosi cittadini hanno segnalato disagi e malfunzionamenti, intasando i centralini e contattando amministrazione e gestori del servizio. Una situazione che ha rapidamente assunto i contorni dell’emergenza.

Nel corso della giornata non sono mancati momenti di forte tensione. Il protagonista della vicenda ha infatti avuto un acceso confronto con un’agente della polizia locale, rivolgendole frasi offensive. La situazione è ulteriormente degenerata all’arrivo dei tecnici di E-Distribuzione, presi di mira con insulti pesanti, alcuni dei quali documentati.

Intervengono i carabinieri

Per ristabilire l’ordine sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cavagnolo, insieme al sindaco Elisa Ghion e al personale tecnico. Grazie al loro intervento è stato possibile gestire la situazione e avviare il ripristino della corrente.

Ora la vicenda è destinata a proseguire sul piano giudiziario: per l’uomo si profila una denuncia per interruzione di pubblico servizio, con gli atti che saranno inviati alla Procura della Repubblica di Ivrea per le valutazioni del caso.

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