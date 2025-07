Due alpinisti perdono la vita sul Monte Bianco. Si tratta di una donna di 25 anni e di un uomo di 56 anni.

Nuovo incidente mortale sul Monte Bianco. Una coppia di alpinisti francesi (una donna di 25 anni e un uomo di 56 anni) ha perso la vita probabilmente precipitando dalla cresta dell’Aiguille de Bionnassay. Le ricerche dei due erano iniziate venerdì sera dopo l’allarme lanciato dai familiari in ansia per il mancato rientro. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Da ricordare che in questo periodo il massiccio a cavallo tra Valle d’Aosta e Francia è stato purtroppo teatro di molti incidenti, alcuni dei quali mortali.

Le operazioni di recupero dei corpi

Il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix ha individuato nella giornata di sabato i due corpi senza vita ai piedi dell’Aiguille de Bionnassay, una vetta a 4.052 metri d’altitudine, su un percorso alternativo di accesso al Monte Bianco che viene definito “abbastanza tecnico, che richiede abbastanza esperienza”.

Un’inchiesta giudiziaria è stata aperta dai gendarmi per determinare le cause dell’incidente. Pare non ci siano testimoni, quindi occorrerà capire che cosa è accaduto esaminando i corpi e le loro attrezzature.

Foto d’archivio

