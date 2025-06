Altra tragedia in montagna: una 24enne muore sul Monte Bianco. La giovane ha perso la vita dopo una caduta nel couloir du Goûter. È la quarta vittima in poche settimane.

Altra tragedia in montagna: una 24enne muore sul Monte Bianco

Incidente mortale nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, intorno alle 6, lungo la via normale del Monte Bianco. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, a perdere la vita è stata una 24enne statunitense, vittima di una caduta nel couloir du Goûter.

Secondo quanto ricostruito dal Peloton de gendarmerie de haute montagne (Pghm) di Chamonix, alcune pietre sono cadute in un punto particolarmente delicato, appena prima della traversata del couloir. Colta dal panico, la giovane avrebbe accelerato il passo, perdendo l’equilibrio e precipitando. L’incidente non sarebbe quindi direttamente collegato alla caduta di pietre, ma questo fatto avrebbe piuttosto creato le condizioni perché la tragedia si compisse.

Già quattro morti quest’anno sul Bianco

Il corpo della giovane donna è stato recuperato alla base della parete.

Il bilancio delle vittime sul Monte Bianco in questa primavera risulta particolarmente grave. Lunedì 9 giugno, un uomo e una donna francesi, entrambi residenti nel dipartimento dell’Ain, sono stati ritrovati privi di vita ai piedi dell’Aiguille du Tricot. Il 13 maggio, un giovane ha perso la vita a Chamonix durante una discesa in speed riding dall’Aiguille du Midi. Sempre a maggio, un altro sciatore è deceduto durante la discesa del Monte Bianco, cadendo in un crepaccio.

